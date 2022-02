Wekdienst 8/2: Half miljoen Nederlanders verliezen groene vinkje • Macron praat met president Oekraïne

Goedemorgen! Mensen die negen maanden terug, of langer geleden hun laatste prik hebben gekregen, raken hun groene vinkje in de CoronaCheckApp kwijt. En de Franse president Macron praat met de Oekraïense president Zelensky over de gespannen situatie tussen Oekraïne en Rusland.

Eerst het weer. Vandaag valt overal van tijd tot tijd wat lichte regen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Met een stevige zuidwestenwind en maxima van 10 tot 12 graden is het ronduit zacht voor de tijd van het jaar.