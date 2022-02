Arnesen over winteraankopen Feyenoord: 'Scouten overal, waar ze goed en goedkoop zijn'

Feyenoord trok deze winter van alle kanten spelers aan. Aanvallers uit Zweden, uit Amerika en twee verdwaalde landgenoten in Engeland en Rusland. "Je moet creatief zijn, we moesten goed kijken waar de spelers zijn die we wilden hebben", zegt Arnesen. "En dat zonder te veel geld te gebruiken, ik denk dat dat goed gelukt is."

Zonder geld een elftal versterken, dat is niet eenvoudig. Toch vindt Feyenoord-technisch directeur Frank Arnesen het 'best leuk'.

De grootste winterse aanwinst voor de Rotterdammers is de Berghuis-achtige Patrik Wålemark. De verwachtingen in Rotterdam zijn hoog rond de jonge Zweed. Maar, benadrukt Arnesen: "Hij is 20 jaar, hij moet tijd krijgen."

'Veel jonge interessante spelers'

Bovendien werden er ook andere namen binnengehaald. "Ik denk dat we heel veel goede spelers hebben, jonge interessante spelers, die nu al op heel hoog niveau zitten", zegt Arnesen. "Ik denk dat wij in de toekomst heel veel interessante transfers kunnen maken."

Feyenoord werpt zich ook op als vangnet voor spelers die op een dood spoor in het buitenland zaten. Jorrit Hendrix en Philippe Sandler keerden terug uit Rusland en Engeland en strijken neer in De Kuip.

Met Hendrix heeft Feyenoord er een nummer 6 bij. "Buiten zijn kwaliteiten als voetballer, is zijn mentaliteit uitstekend", weet Arnesen. En over Sandler: "We kennen zijn verleden. We willen hem graag helpen en we hopen dat hij ons ook kan helpen."