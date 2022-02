Oostenrijker Mayer prolongeert olympische titel op de Super G

Matthias Mayer heeft in Peking bij de Winterspelen zijn olympische titel op de Super G geprolongeerd. De 31-jarige Oostenrijker was net iets sneller dan de verrassende Ryan Cochran-Siegle.

Aleksander Aamodt Kilde zette de toon en ook Mayer leek niet aan de tijd van de Noor te komen. Met een geweldig slot zette hij zijn achterstand echter om in een voorsprong van 0,42.

Direct na Mayer startte Cochran-Siegle. De Amerikaan, die op titeltoernooien nog geen toptiennotering had behaald, was maar 0,04 langzamer dan Mayer. De twee zochten elkaar meteen op en kwamen tot de conclusie dat ze in het laatste deel net wat meer windvoordeel hadden.