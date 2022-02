Michelle Dekker naar achtste finales parallel reuzenslalom

Snowboardster Michelle Dekker is haar racedag op de Winterspelen in Peking goed begonnen. Door een opgetelde tijd na twee runs van 1:28.73 eindigde ze als dertiende en was ze daarmee zeker een startplek in de achtste finales van de parallel reuzenslalom. Om 7.30 uur komt Dekker weer in actie.

De 25-jarige Dekker voldeed in eerste instantie niet aan de eisen van NOC*NSF om mee te doen aan de Winterspelen. Maar de sportkoepel besloot kort voor de Spelen om haar op basis van "meerdere bijzondere omstandigheden" toch af te vaardigen.

Derde deelname

De snowboardster doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Bij de Spelen van Sotsji in 2014 haalde ze met een 22ste plaats de achtste finales niet. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang greep ze met één honderdste van een seconde naast een plek in de achtste finales en werd ze zeventiende.

Bekijk hier de tweede run van Michelle Dekker: