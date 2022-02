Controversiele Ailing Eileen Gu springt naar goud op de big air

Controversiële overstap of niet: freestyleskiester Ailing Eileen Gu heeft olympisch goud gewonnen bij de big air. In de derde en beslissende sprong zette ze de hoogste score van de dag neer: 94.50. Door een tweede en vierde plek in de eerste twee runs neemt Gu het goud mee naar de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten ja, want daar woont de atlete, die voor China uitkomt. De in Amerika geboren waaghals komt sinds 2019 uit voor China, het land van haar moeder. Haar overstap van de VS naar China is nog altijd controversieel en voer voor felle discussies.

Model

"Ik heb het besluit genomen om voor China uit te komen", kondigde ze haar stap destijds aan op sociale media. "Ik hoop via de skisport mensen en landen met elkaar te verbinden."

Gu, die ook een carrière opbouwde als model, wordt verweten ondankbaar te zijn, omdat ze is opgeleid in de Verenigde Staten. De overstap naar China wordt door sommigen bovendien gezien als een teken van steun aan de regering van Xi Jinping.

Feit is dat China een gouden medaille mag bijschrijven in het medailleklassement, en niet de Verenigde Staten.