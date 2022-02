Skiester Jelinkova al naar huis na debacle op reuzenslalom

Skiester Adriana Jelinkova verlaat de Winterspelen in Peking. Ze komt woensdag niet meer in actie op de slalom.

Maandagochtend mislukte haar olympisch debuut op de reuzenslalom al in de eerste run. Ze vloog uit de bocht en miste daardoor een poortje. Dat betekende geen tweede run. Na afloop sprak ze over de onrustige aanloop die ze had op haar race. Ze kampte met onzekerheid over een vals positieve coronatest, rugklachten en "angstaanvallen". De situatie zorgde voor veel stress bij de skiester. Dat wil ze nu niet nog eens, zegt ze.

Jelinkova: "Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen. In een gevecht tegen de tijd om op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen in een periode waarin wij allen ook nog eens moeten waken voor onze gezondheid (lees: corona), is mijn olympische debuut op een deceptie uitgelopen".

'Extra pijnlijk'

"Het was een droom die uit kwam toen ik me vorig jaar kwalificeerde. Omdat ik zo hard heb geknokt om hier te staan, is het extra pijnlijk om te realiseren dat een aantal externe factoren een grote impact hebben gehad op mijn mentale- en fysieke welzijn. In overleg met mijn coach en ter bescherming van mijn eigen gezondheid hebben wij besloten dat dit olympische avontuur voor mij hier helaas eindigt. Ik vlieg vandaag nog naar huis om dit in mijn eigen vertrouwde omgeving een plekje te geven", aldus Jelinkova.

Jelinkova was de eerste Nederlandse skiester op de Olympische Spelen sinds Margriet Prajoux-Bouma in 1952 in Oslo.