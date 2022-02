'Een op vijf huizenbezitters kan verduurzaming niet betalen'

Voor een op de vijf huizenbezitters is verduurzaming van zijn of haar huis niet te betalen. Dat meldt dagblad Trouw op basis van een gedetailleerde analyse door De Nederlandsche Bank (DNB) van 4,3 miljoen huizenbezitters. Het spaargeld is volgens de DNB niet toereikend genoeg en ook extra lenen zit er voor deze groep huizenbezitters niet in. Het gaat vooral om de huiseigenaren die het hardst worden geraakt door de hoge energieprijzen: mensen met een slecht geïsoleerd huis en een relatief laag inkomen. Volgens DNB zijn de huidige subsidieregelingen voor verduurzaming geen goede oplossing voor deze groep. Het kabinet wil voor 2030 1,5 miljoen huizen van het gas af krijgen. Dat betekent investeren in extra isolatie en warmtepompen. Per huis kost dat volgens DNB gemiddeld ongeveer 24.000 euro - een vrijstaande woning verduurzamen kost gemiddeld 34.000 euro, een gezinswoning in een flat 14.000. Zo'n 21 procent van de huiseigenaren kan dit niet betalen, aldus de analyse. Onderzoekers keken naar onder meer het inkomen, vermogen, de hypotheek en de woonsituatie.

De helft van de bijna 4 miljoen huiseigenaren in Nederland is nog niet bezig met verduurzaming. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van vorig jaar. Lees in dit artikel meer over dat onderzoek.