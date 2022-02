Burgemeester Valkenburg: 'Spaarzaam zijn met waarschuwingen voor hoogwater'

Burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul vindt dat er niet onnodig paniek gezaaid moet worden met het uitgeven van waarschuwingen voor hoogwater. "We moeten met de juiste feiten communiceren", zegt hij tegen 1Limburg.

Zondag viel er veel regen in Zuid-Limburg. Het leidde tot wateroverlast en ook het waterpeil in de Geul liep daardoor snel op. Halverwege de nacht van zondag op maandag begon het peil weer te dalen. In de ochtend bereikte de piek van het hoogwater Valkenburg, maar het leidde daar niet tot problemen.

Prevoo legt uit dat er zondagavond geen aanleiding was om mensen massaal te waarschuwen voor het stijgende waterpeil in de Geul. "Woorden als 'groot alarm' en 'afweging tot evacuatie' zijn hele zware woorden voor een bevolking die nog met een trauma kampt", zegt hij.

Zorgvuldig zijn met woorden

Bij de gemeente kwamen zondagavond veel telefoontjes binnen van bezorgde mensen, vertelt Prevoo. Volgens de burgemeester kwam dat deels door eerste berichten in de media en de woorden die toen zijn gebruikt. Prevoo vindt dat gemeenten en media zorgvuldig moeten zijn met de woorden die gekozen worden.

Uit een evaluatie van de Veiligheidsregio Limburg-Noord kwam onlangs naar voren dat de communicatie met de burgers tijdens de watersnood vorig jaar juli gebrekkig was. Dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg geeft aan dat de organisaties elkaar nu al sneller weten te vinden dan vorig jaar. "We weten ook wat je van elkaar kunt verwachten en wat niet. Bij deze situatie is dat al veel beter gegaan."