Oekraïne-overleg in Washington en Moskou, Macron met voorstellen naar Kiev

De leiders van de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Rusland hebben topoverleg gevoerd over de spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens. De Franse president Macron reisde naar Moskou voor overleg met president Poetin; bondskanselier Scholz ging naar Washington voor een ontmoeting met president Biden.

De Verenigde Staten en Duitsland staan eensgezind tegenover de Russische agressie in Europa, zeiden Biden en Scholz na hun gesprek in het Witte Huis. Biden zei nog altijd te hopen op een diplomatieke oplossing voor de crisis. Als die er niet komt, dan staan de VS, Duitsland en de NAVO klaar met zware sancties tegen Rusland, zo zei hij.

Gaspijpleiding Nord Stream 2

Biden zei met klem dat de directe gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duisland per direct van de baan is, als Rusland Oekraïne binnenvalt. Het gasproject was altijd al een doorn in het oog van de VS, omdat Poetin Europa er in Amerikaanse ogen mee onder druk zou kunnen zetten. Scholz liet zich niet expliciet over de gasleiding uit.

Biden noemde Duitsland "een goede vriend waarop je kunt vertrouwen". Scholz, die zich steeds terughoudender heeft opgesteld dan de VS tegenover het Kremlin, benadrukte nu ook het belang van samenwerking. Rusland heeft "de boodschap begrepen", zei hij.