'Bij Ajax heerst cultuur van 'haantjesgedrag' en 'apenrots''

Marjan Olfers doet voor de Vrije Universiteit Amsterdam veel onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ze heeft veel vragen bij het persbericht dat Ajax naar buiten bracht over het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars, vertelde ze eerder vandaag:

"Seksisme zit in de cultuur van de club", zegt een van de Ajax-medewerksters. Er worden stereotype grappen over vrouwen gemaakt, en er worden stiekem foto's van hen gedeeld, hoort de krant. "Je moet als vrouw bij Ajax een dubbele huidlaag hebben. Als je dat niet hebt, wordt het spannend", concludeert een ander.

De vrouwen die in NRC hun verhaal doen, komen anoniem aan het woord uit vrees voor de mogelijke gevolgen voor hun baan. Die machtsverhouding is ook de reden dat ze binnen de club geen melding maakten van ongewenst seksueel getint gedrag. Als een enkeling wel een misstand wil melden, vindt ze geen gehoor, schrijft de krant.

Het wangedrag van Overmars was op meerdere afdelingen van de voetbalclub bekend. Er werd al jaren over "gefluisterd", schrijft NRC. Door sommige medewerkers werd Overmars daarom "geilneef" genoemd.

Olfers: 'Mijn eerste gevoel was: dit is een vlucht naar voren van Ajax' - NOS

Dit is wat we weten over de onthullingen bij The Voice:

Een melding hierover zou bij Ajax zijn binnengekomen nadat algemeen directeur Van der Sar op 25 januari een e-mail had gestuurd naar de medewerkers van de voetbalclub. Daarin stond waar zij terecht konden als zij te maken hadden gekregen met grensoverschrijdend gedrag. De mail volgde enkele dagen na de onthullingen van BOOS over seksueel wangedrag en misbruik bij RTL-programma The Voice of Holland.

Overmars is niet de enige die zich aan wangedrag zou hebben schuldig gemaakt. In het NRC-artikel vertelt een vrouw over een bericht dat ze van een speler kreeg, waarin stond dat hij met haar "een hokje" wilde opzoeken.

Bom gebarsten bij The Voice of Holland, dit speelt er - NOS

Overmars en Ajax hebben nog niet op de berichtgeving in Het Parool en NRC gereageerd. In een persverklaring die gister op de website van Ajax is verschenen, schrijft Overmars dat hij zich niet goed realiseerde dat hij grenzen had overschreden. "Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat."

Oud-profvoetballer

De 48-jarige Overmars won als speler in 1995 met Ajax de Champions League. In 2012 werd hij directeur voetbalzaken bij de Amsterdamse club. Voor die functie werd hij in december nog herbenoemd voor een nieuwe termijn die tot 2026 zou lopen.

Als directeur voetbalzaken werkte hij nauw samen met algemeen directeur Edwin van der Sar en trainer Erik ten Hag. De drie werden door velen als ijzersterk trio gezien vanwege de successen die Ajax de laatste jaren heeft geboekt.