Koploper FC Volendam mag blij zijn met punt in Kerkrade

Koploper FC Volendam heeft in de eerste divisie punten laten liggen. Op bezoek bij Roda JC mocht de ploeg van Wim Jonk niet klagen over de uitslag: 1-1. De voorsprong op nummer twee FC Emmen, dat een duel tegoed heeft, is vijf punten.

Bijna alle cijfers in de eerste helft waren duidelijk in het voordeel van Roda, behalve de belangrijkste. De Limburgers hadden 75(!) procent van de tijd de bal in de ploeg en creëerden meer en betere kansen. Maar het was Volendam dat op voorsprong stond.

Gelukkige assist

Dat gebeurde met het nodige geluk. Spits Robert Mühren, al goed voor 20 goals en 11 assists, zag een mispeer tot zijn eigen verbazing gepromoveerd worden tot assist, nadat de bal voor de voeten van Achraf Douiri was beland. Oud-Feyenoorder Dylan Vente kopte Roda na rust langszij.