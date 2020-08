Van Gerwen sterk bij hervatting Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft bij de herstart de Premier League of Darts meteen zijn stempel gedrukt. De Brabander was in een lege Marshall Arena in Milton Keynes veel te sterk voor de Engelsman Rob Cross, 7-2.

Door zijn zege neemt Van Gerwen de koppositie in de Premier League over van Glen Durrant, die later op de avond gelijkspeelde tegen de Schot Peter Wright.