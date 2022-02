'Coronacijfers gunstig, volgende week meer versoepelingen'

Het kabinet heeft een gunstig beeld over de ontwikkeling van het virus, zeggen Haagse bronnen tegen Nieuwsuur. Waarschijnlijk lopen de besmettingen eerst nog iets op, waardoor het iets drukker zal worden in de ziekenhuizen.

"Maar er worden geen drama's meer verwacht, zeker niet meer op de IC's", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "Volgende week kunnen we waarschijnlijk verdere versoepelingen verwachten."

Nog niet helemaal open

Dat betekent waarschijnlijk niet dat de héle samenleving vanaf volgende week weer open kan. Noorlander: "Concreet moet je waarschijnlijk denken aan vollere voetbalstadions, vollere theaters en het nachtleven dat toch weer open zou kunnen. Maar er komt nog een OMT-advies aan, dus nog niets is definitief."

Voor afschaffing van het coronatoegangsbewijs, waar een petitie met op maandagavond bijna 700.000 handtekeningen van oud-staatssecretaris Mona Keijzer toe oproept, is het waarschijnlijk nog te vroeg. "Maar dat er wat meer mensen mét QR-code bij het café naar binnen mogen en dat ook de thuisbezoekregeling wat ruimer wordt is wel waarschijnlijk", zegt Noorlander.

Wat aan de mogelijke beslissing tot versoepeling bijdraagt is de hoge vaccinatiegraad onder ouderen en het groeiende aantal jongeren dat corona gehad heeft. "Dat maakt sneller versoepelen verstandig: nu zijn veel ouderen nog maximaal beschermd vanwege de recente booster, en de kans dat veel jongeren ernstige gevolgen ondervinden van een coronabesmetting is klein", zegt Noorlander.

'Geen grootschalig testbeleid meer'

Op termijn zou het kabinet toe willen naar een systeem zonder grootschalig vaccineren en testen. In plaats daarvan zou het kabinet de ontwikkeling van het virus in de gaten willen houden via thuistesten, steekproeven en onderzoek van het rioolwater.

Volgens de Haagse bronnen wil het kabinet een systeem van snel boosteren optuigen voor als er een nieuwe variant van het virus opduikt. "Daarbij zou je bijvoorbeeld binnen een week kunnen beginnen met prikken en binnen een maand alle ouderen en kwetsbaren boosteren", zegt Noorlander.

Persconferentie zonder Rutte

Aanstaande dinsdag heeft premier Mark Rutte een debat over de regeringsverklaring in de Eerste Kamer. "Het kan zijn dat ze dat aangrijpen om minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers de persconferentie alleen te laten doen", zegt Noorlander. "Dan ziet ook de persconferentie er anders uit en wordt het beeld langzaam weer wat normaler."

Hoe komen we uiteindelijk van het coronavirus af? Eerder maakte NOS op 3 deze video over de eindstrategie van de coronapandemie: