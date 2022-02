Hurkacz stuurt voormalig ABN Amro-winnaar Tsonga alweer naar huis

Nadat eerder op de dag met David Goffin al een voormalig finalist uit het ABN Amro-tennistoernooi was geslagen, volgde in de avonduren ook de aftocht van Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman, in 2017 de beste in Rotterdam en zes jaar eerder verliezend finalist, kon het in de eerste ronde niet bolwerken tegen Hubert Hurkacz: 4-6, 6-7 (7).

Tsonga, die in april 37 jaar wordt, maakte onlangs zijn rentree na anderhalf jaar blessureleed. Desondanks wist hij Hurkacz, die met zijn elfde plaats op de wereldranglijst zijn Franse opponent 236 treden achter zich laat, behoorlijk bij te benen. Een mindere game op 4-5 kostte de invaller voor de Italiaan Jannik Sinner echter de eerste set.