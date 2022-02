Vandaag in Peking: prolongeert Nuis titel op 1.500 meter?

In onderstaande video kijkt Nuis vooruit naar de strijd op de 1.500 meter.

Nuis rijdt niet op de 1.000 meter, de andere afstand waarop hij de titelhouder is. Vandaar dat zijn pijlen geheel gericht zijn op de schaatsmijl.

We werken toe naar de vierde dag van deze Winterspelen. Die zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het schaatsen: de 1.500 meter bij de mannen, met Kjeld Nuis, Marcel Bosker en Thomas Krol als de Nederlandse troeven.

Dat Nuis en Bosker de 1.500 meter rijden sprak overigens bepaald niet voor zich. Patrick Roest kwalificeerde zich in eerste instantie, maar werd door de KNSB uiteindelijk niet verkozen. Die keuze leidde tot flinke ophef.

Derde olympische deelname Dekker

Drie uur eerder treedt snowboardster Michelle Dekker mogelijk aan in de finales van de parallelreuzenslalom, Om mee te dingen naar de medailles moet ze vanaf 03.40 uur twee kwalificatieruns overleven.

De 25-jarige Dekker leek aanvankelijk niet te gaan deelnemen op de Spelen, maar NOC*NSF besloot later om haar op basis van "meerdere bijzondere omstandigheden" toch af te vaardigen.

Voor Dekker wordt het haar derde deelname aan de Winterspelen. In Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) was ze ook al van de partij. Haar beste resultaat: een zeventiende plek in Zuid-Korea.

"Ik wil natuurlijk wel meer laten zien dan bij mijn andere twee Spelen. Ik denk dat ik, als ik de lijn doorzet die ik de laatste wedstrijd had, toch wel een goed resultaat kan neerzetten."