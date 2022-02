Vier gewonden na explosie en brand in centrum Zoetermeer

Bij een explosie en een brand in het centrum van Zoetermeer zijn vier mensen gewond geraakt. De brandweer vermoedt dat het ging om een gasexplosie die bij werkzaamheden is ontstaan.

Volgens Omroep West vond de explosie plaats in een technische ruimte onder een winkelcentrum. Drie mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond. Het vierde slachtoffer is ter plekke nagekeken en hoefde niet naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten waren massaal uitgerukt: