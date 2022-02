Schmidt over aankondiging vertrek PSV: 'Voor de club de beste timing'

"Ik wil de club niet het gevoel geven dat ik nog wil onderhandelen. Daarom heb ik het nu gezegd. Ik denk dat ik zo het eerlijkst ben, voor de club is dit de beste timing", aldus PSV-trainer Roger Schmidt. Middenin het seizoen liet hij weten zijn na dit seizoen aflopende contract niet te verlengen. Volgens sommigen een vreemde timing.

PSV is nog met Ajax en Feyenoord verwikkeld in de titelstrijd, al is de achterstand op Ajax opgelopen tot vijf punten na de thuisnederlaag tegen AZ afgelopen weekend (1-2). Daarbij is PSV nog actief in Europa, Maccabi Tel Aviv wacht volgende week in de Conference League. Maar Schmidt denkt toch dat dit voor PSV het beste is.

Beslissing gemaakt na Ajax

Waarom Schmidt niet al in de winterstop zijn keuze had doorgegeven komt volgens de Duitser omdat hij het toen nog helemaal niet wist. Hij nam pas na de thuisnederlaag tegen Ajax (1-2) op 23 januari tijd om na te denken, en kwam tot de conclusie dat hij het na twee seizoenen in Eindhoven welletjes vindt.