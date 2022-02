Twee skiërs uit Nederland omgekomen door lawine in Frankrijk

In Frankrijk zijn twee jonge skiërs uit Nederland om het leven gekomen door een lawine. Ze waren volgens reddingswerkers op dat moment buiten de piste aan het skiën in de plaats Saint-Colomban-des-Villards, in het Franse departement Savoie.

De slachtoffers, volgens persbureau AFP 20 en 21 jaar oud, zijn overgebracht naar het ziekenhuis van Grenoble, maar reanimatie mocht niet baten. In het gebied waar de skiërs waren, gold vandaag een lawinegevaar van 3 op een schaal van 5.

Oostenrijk

Onlangs kwamen in korte tijd acht mensen om het leven in Oostenrijk door lawines. De Tiroler Tageszeitung telde afgelopen weekend meer dan 50 ongevallen door lawines in Tirol in een paar dagen tijd.