Twee Nederlandse skiërs omgekomen door lawine Franse Alpen

In Frankrijk zijn twee jonge skiërs uit Nederland om het leven gekomen door een lawine. Ze waren volgens reddingswerkers op dat moment buiten de piste aan het skiën in de plaats Saint-Colomban-des-Villards, in het Franse departement Savoie. De skiërs komen uit Eindhoven, melden verschillende media.

De slachtoffers, volgens persbureau AFP 20 en 21 jaar oud, zijn overgebracht naar het ziekenhuis van Grenoble, maar reanimatie mocht niet baten. In het gebied waar de skiërs waren, gold vandaag een lawinegevaar van 3 op een schaal van 5 (aanzienlijk lawinegevaar).

Oostenrijk

Onlangs kwamen in korte tijd acht mensen om het leven in Oostenrijk door lawines. De Tiroler Tageszeitung telde afgelopen weekend meer dan 50 ongevallen door lawines in Tirol in een paar dagen tijd.

Toch kunnen de oorzaken heel verschillend zijn, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Skivereniging. "Er zijn de afgelopen paar dagen inderdaad behoorlijk wat lawines geweest, voornamelijk in Oostenrijk, maar iedere lawine is uniek. Wel kun je zeggen dat de lawine vaak getriggerd wordt door het slachtoffer zelf."

Verschillende weersomstandigheden

Ook kunnen uiteenlopende weersomstandigheden een rol spelen. "In de buurt van Saint-Colomban-des-Villards was bijvoorbeeld relatief gezien weinig sneeuw gevallen, in Oostenrijk juist veel. In Frankrijk heeft het juist weer hard gewaaid, waardoor sneeuw zich ophoopt op plekken waar het niet hoort. Om te weten wat er vandaag in Frankrijk gebeurd is, zullen we het onderzoek van de lokale politie over de oorzaak van de lawine moeten afwachten."