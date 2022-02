Gebruik van flitsbezorgers binnen halfjaar verdubbeld

De populariteit van flitsbezorgers groeit. In januari zei 2,8 procent van de bevolking in de afgelopen drie maanden ten minste één keer gebruik te hebben gemaakt van flitsbezorgers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van augustus, toen 1,4 procent van de mensen wel eens boodschappen binnen 10-20 minuten lieten bezorgen. Dat meldt marktonderzoekbureau GfK na een rondvraag onder bijna 46.000 consumenten.

Flitsbezorging is nog maar in een deel van Nederland beschikbaar, vooral in de wat grotere steden en dan vaak nog niet in de hele stad. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 maken er veel gebruik van. Onder hen steeg het gebruik van 4,1 naar 6,9 procent.

Geen nieuwe in Amsterdam en Rotterdam

Er is ook tegenstand tegen de opkomst van de bezorgdiensten. Zowel Amsterdam als Rotterdam besloot onlangs dat er voorlopig geen nieuwe zogeheten darkstores bij mogen komen. Dat zijn de distributiecentra van de flitsbezorgers, meestal midden in woonwijken, met vaak afgeplakte ramen. Buurtbewoners klagen vaak over geblokkeerde stoepen, geluidsoverlast en roekeloos fietsende of scooterende bezorgers.

"In Amsterdam en Rotterdam komt er vanuit de samenleving inderdaad oppositie tegen de flitsbezorgers", zegt Norman Buysse van GfK. "Maar consumenten hebben er duidelijk behoefte aan. De populariteit groeit, vooral dus onder jongeren, maar ook onder mensen met kinderen." Amsterdam en Rotterdam doen de deur overigens niet voorgoed dicht voor nieuwe distributiecentra. Ze willen nu vooral kijken hoe en waar ze nog wel welkom zijn.

Quarantaine

GfK deed het marktonderzoek vorige maand, midden in de omikrongolf. Veel mensen zaten toen thuis in quarantaine of isolatie. "Ik denk dat flitsbezorgers wel geprofiteerd hebben van deze situatie", zegt Buysse. "De vraag is hoeveel mensen die het in quarantaine zijn gaan gebruiken dit ook daarna nog doen. Ik verwacht wel dat mensen gewend raken aan het gemak."

Er zijn in Nederland nu vier flitsbezorgers actief: Zapp, Getir, Gorillas en Flink. Van die vier is Flink het populairst; van de gebruikers van flitsbezorgers zegt 52 procent daar wel eens te bestellen. Gorillas volgt op de voet met 48 procent. Daarna komt Getir met 21 procent en Zapp is hekkensluiter met 15 procent.

Supermarktketen Jumbo kondigde vorige maand een samenwerking aan met Gorillas. In de loop van dit jaar kunnen mensen via het bezorgnetwerk van Gorillas producten van Jumbo snel thuis laten bezorgen. Grote concurrent Albert Heijn heeft tot nu toe geen flitsbezorgplannen bekendgemaakt. De marktleider zei toen desgevraagd wel: "Wat betreft flitsbezorging, we kijken altijd naar nieuwe mogelijkheden in de markt en wie weet wat de toekomst brengt."

De bezorgers proberen in hun concurrentiestrijd klanten te lokken met veel advertenties en kortingen voor nieuwe gebruikers. NOS op 3 maakte onlangs deze special over hoeveel het flitsbezorgers kost om jou als klant binnen te halen: