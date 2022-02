NOS en IOC: wegtrekken van correspondent in uitzending vervelend incident

De NOS en het Internationaal Olympisch Comité hebben alsnog contact gehad over het wegtrekken van NOS-correspondent Sjoerd den Daas in een live-uitzending, vlak voor de openingsceremonie van de Winterspelen in Peking afgelopen vrijdag. Het IOC zei eerder ook al contact te hebben gehad met de NOS, maar bij de NOS was niet duidelijk met wie.

Het IOC en de omroep zeggen nu dat het wegtrekken van Den Daas een vervelend incident was en dat de communicatie daarna het gevolg was van een misverstand.

Den Daas werd vrijdag in het NOS Journaal vlak voor de opening van de Winterspelen door een beveiliger uit beeld getrokken. Kort daarna sprak het IOC al van een "ongelukkig incident met een overijverig persoon". Beelden van het moment werden door media in binnen- en buitenland gedeeld.