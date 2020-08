Surfer komt om op Grevelingenmeer

Op het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam in Zeeland is vanmiddag een surfer overleden.

De hulpdiensten werden aan het eind van de middag gealarmeerd. Ze troffen in het water bij het dorp Scharendijke een surfplank aan. Even later werd ook de surfer gevonden.

Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar de surfer is ter plaatse overleden.

Populaire surfspot

Het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam is volgens Omroep Zeeland een populaire plek voor surfers. Vooral op dagen dat er veel wind staat is het druk op het water bij Scharendijke.

Scheveningen

In mei van dit jaar kwamen voor de kust van Scheveningen vijf surfers om het leven, mogelijk door een combinatie van harde wind, stroming en een dikke laag zeeschuim.