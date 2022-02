Niklas Süle gaat van München naar Dortmund, Bayern-leiding niet blij

Niklas Süle vertrekt deze zomer van Bayern München naar Borussia Dortmund. Bayern-directeur Karl-Heinz Rummenigge en coach Julian Nagelsmann balen daar van.

De onvrede over de transfer heeft te maken met het feit dat Süle zijn contract niet wilde verlengen bij Bayern. Rummenigge liet zich eerder kritisch uit over die situatie: "Hij is altijd een bruikbare speler geweest, maar het probleem is dat hij nooit echt is doorgebroken. Als je nu het beste elftal opstelt, staat Niklas Süle er niet in.'

De 37-voudig international werd door zijn trainer Nagelsmann als een belangrijke speler gezien, ondanks het feit dat hij niet altijd speelde. "Soms gaan er spelers weg waar je minder blij mee bent. Dat laatste is nu bij Niklas zeker het geval.'

Vaker andersom

Bij Dortmund zal men weinig medelijden hebben. Meestal bewandelen spelers de omgekeerde route. Zo vertrokken populaire spelers als Robert Lewandowski, Mario Götze en Mats Hummels van Dortmund naar München.

Die laatste twee keerden wel weer terug naar Borussia, maar waren toen wel over hun absolute top heen.