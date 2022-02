Parool: stalkende Overmars stuurde dickpics

Voormalig Ajax-directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft "stalkingachtig gedrag" vertoond tegen een vrouwelijke medewerker van de club en hij stuurde haar berichtjes met dickpics, zeggen ingewijden tegen Het Parool. Overmars wil niet reageren en ook Ajax wil vandaag geen reactie geven. Een dickpic is een foto van een penis.

Het grensoverschrijdend gedrag zou gemeld zijn nadat algemeen directeur Van der Sar in een e-mail de werknemers gewezen had op de aanwezigheid van vertrouwenspersonen bij Ajax bij wie ongewenst gedrag gemeld kon worden. Hij stuurde die mail op 25 januari na de onthullingen bij The Voice of Holland.

Er zou nog geen aangifte zijn gedaan tegen Overmars. NRC heeft aangekondigd in de loop van de dag achtergronden bekend te maken bij het grensoverschrijdend gedrag van Overmars.

Grensoverschrijdende berichten

Gisteravond maakte Ajax bekend dat Overmars per direct was vertrokken wegens grensoverschrijdende berichten die hij over een langere periode heeft verstuurd aan vrouwelijke collega's. Volgens een verklaring op de website van Ajax heeft hij tot zijn vertrek besloten na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar.

"Ik schaam me kapot", schrijft Overmars in de verklaring. "Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk."

Overmars bood zijn excuses aan en verzocht hem en zijn gezin met rust te laten. Hij maakte geen nadere details over het grensoverschrijdend gedrag bekend.