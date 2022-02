Outfits gooien roet in het eten schansspringers: 'Een poppenkast, ik ben woedend'

"Een grote poppenkast". Het zijn de woorden van Stefan Horngacher, bondscoach van de Duitse schansspringers, na de gemengde landenwedstrijd op de Winterspelen. Duitsland gold als topfavoriet voor goud, maar een diskwalificatie van een de schansspringsters gooiden voor de Duitsers roet in het eten.

Slovenië pakte in de chaos het goud, Rusland en Canada respectievelijk zilver en brons. Maar de aandacht ging vooral naar de Finse official die het ene na het andere team in teleurstelling dompelde. Volgens hem vingen de afgekeurde outfits te veel lucht, waardoor een schansspringer langer blijft zweven en dus een beter resultaat haalt.

In totaal werden om die reden vijf atleten gediskwalificeerd bij de gemengde landenwedstrijd, naast de Duitse ook een Oostenrijkse, een Japanse en twee Noorse schansspringsters.

Strenger controleren op Spelen

Het gedoe met de outfits speelt al het hele seizoen. En er werd al aangekondigd strenger te controleren op de Spelen. Bij drie atleten werd het probleem na de eerste sprong in de eerste ronde geconstateerd.