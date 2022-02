OM: drie verdachten 'vergisontvoering' nog op vrije voeten

Het Openbaar Ministerie is nog op zoek naar drie verdachten van de 'vergisontvoering' afgelopen zomer in Cruquius in Noord-Holland. Dat is bekendgemaakt op een zitting bij de rechtbank in Haarlem.

Bij de gewelddadige ontvoering werd een 56-jarige man uit Hoofddorp op 5 augustus 2021 klemgereden, uit zijn auto getrokken, een bus ingeduwd en meegenomen. Het slachtoffer, die door de daders voor iemand anders werd aangezien, is vijf dagen vastgehouden. Daarna werd hij gewond uit een auto gezet in een woonwijk in Delft.

Het OM spreekt van "een zeer goed georganiseerde ontvoering, door een groep die zich voor dit soort zaken laat inhuren. Het enige wat misging, was dat kennelijk de verkeerde persoon werd meegenomen."

De verdachten willen niets tegen de politie zeggen, zegt het OM.

Opsporingsbevelen

In totaal zijn zes verdachten opgepakt, uit Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht. Naar drie verdachten wordt nog gezocht. Het OM vermoedt dat er nog meer mensen bij de vergisontvoering betrokken waren, maar het bewijs daarvoor ontbreekt.

De zes verdachten verschenen vandaag apart van elkaar voor de rechtbank, meldt Omroep West. De advocaten van de 32-jarige verdachte Bilaal E. uit Zwijndrecht en 23-jarige Rickelën S. uit Rotterdam vroegen de rechtbank om hun cliënten vrij te laten uit voorarrest. Volgens de advocaten is er te weinig bewijs om E. en S. vast te kunnen houden. Ook de advocaten van de andere vier verdachten zouden een verzoek hebben gedaan om vrijlating van hun cliënt.