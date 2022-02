Schulting wint zilveren medaille, maar baalt toch: 'Heb goud verloren'

Suzanne Schulting greep op de 500 meter shorttrack nét naast goud. Haar tegenstreefster Arianna Fontana troefde haar af en dat zat Schulting na de race dwars. "Het was zó close", verzuchtte Schulting. "Het voelt toch wel alsof ik goud verloren heb." Toch zag de 24-jarige Groningse ook in dat ze een uitstekende prestatie leverde. "Het zilver geeft wel aan dat ik in hele goede doen ben." Wijd opgezet Arianna Fontana zat na de geweldige start van Schulting toch wel gevaarlijk dicht in haar rug. "Je weet dat ze loert. Ik wilde de bocht wijd opzetten, maar dat was eigenlijk zó stom. Ze is al eerder zo binnendoor gegaan bij me." Bekijk de race van Schulting in de video hieronder.

Zo schaatst Suzanne Schulting naar zilver op de 500 meter - NOS

Schulting toonde zich dus uiterst zelfkritisch. Ze was wel heel tevreden over haar start. "Ik ben in een hele goede startvorm de afgelopen weken, dus ik wilde er gewoon overheen starten." Langzaam daalde het besef dat ze toch gewoon een medaille heeft gewonnen bij Schulting in. "Het was wel een fantastische rit. Ik ga hier nog heel vaak over nadenken." Fontana, de 31-jarige Italiaanse shortrackgrootheid, sloot zich bij die woorden helemaal aan. "Dit was een geweldige finale, met tegenstanders die ook echt kans maakten op goud."

Fontana te snel voor Schulting: 'Het was een geweldige finale' - NOS

Fontana zag kort voor de finish haar kans schoon en haalde Schulting in. "Ik zag dat ze in de bocht uitweek. Dat was mijn moment en ik dacht: let's go. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier heb kunnen winnen." Velzeboer: 'Geen rust in mijn hoofd' Xandra Velzeboer haalde de finale niet. Ze werd in de kwartfinale tot haar eigen frustratie gediskwalificeerd.

Xandra Velzeboer reageert na domper: 'Had geen rust meer in mijn hoofd' - NOS