Heracles laat tribunes in stadion verstevigen na instorten tribune bij NEC

Heracles Almelo laat de tribunes in het stadion uit voorzorg verstevigen, meldt RTV Oost. De club heeft onderzoek laten doen naar de constructieve veiligheid van het stadion, nadat bij NEC vorig jaar een tribune was ingestort.

Daaruit bleek dat de betonnen tribune-elementen van de onderste ring in het stadion in orde zijn, maar in "de meeste extreme gevallen niet aan de huidige normen voldoen".

Omdat de club de tribunes volgens algemeen directeur Rob Toussaint wil gebruiken "om samen te kunnen springen, juichen en feestvieren betekent dat extra versterkingen aan de onderzijde gewenst zijn".

Op basis van adviezen laat Heracles de elementen deze zomer verstevigen. Tot die tijd gelden er extra maatregelen om te voorkomen dat te veel toeschouwers bij elkaar komen. Ook mogen de staanplaatsen alleen als zitplek worden gebruikt.

Link met Goffertstadion

Het Erve Asito stadion werd in dezelfde tijd gebouwd als toen het Goffertstadion van NEC werd gerenoveerd. Dat gaf de club extra aanleiding om onderzoek te laten doen naar de veiligheid.