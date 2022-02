De uitzending van 7 februari

Verder spreken we met politiek duider Arjan Noorlander over welke kant het coronabeleid op zal gaan de komende maanden.

De discussie over het coronatoegansbewijs laait weer op. Een petitie van oud-staatssecretaris Mona Keijzer wordt gesteund door meer dan een half miljoen Nederlanders. We spreken met Mona Keijzer over waarom zij vindt dat de coronapas moet verdwijnen en met klinisch epidemioloog aan het Leids Universitair Centrum, Olaf Dekkers .

De Amerikaanse president Biden praat vandaag met de Duitse bondskanselier Scholz over de spanningen aan de grens met Oekraïne. Ook spreekt de Franse president Macron met de Russische president Poetin. Duitsland heeft zich tot nu toe terughoudend opgesteld in de kwestie Oekraïne, kunnen ze zich afzijdig blijven houden?

Europese leiders in gesprek over Oekraïne

Nog steeds gemeenten zonder lokale rekenkamer

Het is sinds 2006 een wettelijke plicht voor gemeenten: het hebben van een lokale rekenkamer. Een rekenkamer kan de gemeenteraad bijstaan in het controleren van het beleid van het college van burgemeester en wethouders. Maar toch hebben een kleine 30 gemeenten geen of een slapende rekenkamer, zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. De Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om in te grijpen.