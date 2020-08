Blind zakt in elkaar als defibrillator afgaat tijdens oefenwedstrijd Ajax

Daley Blind is tijdens een oefenduel van Ajax met Hertha BSC uitgevallen, nadat zijn defibrillator was afgegaan. De verdediger ging in de tachtigste minuut met een gil naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was.

Toen de verzorgers eenmaal bij hem waren, stond Blind al gauw weer op en liep hij zelf het veld af.

Blind voelt zich goed

Trainer Erik ten Hag liet na de wedstrijd weten dat Blind zich goed voelt. "Zijn ICD ging af, dat gaat de cardioloog onderzoeken. We moeten afwachten wat de resultaten zijn, maar met Daley gaat het goed."

