Ajax schrikt van uitvallen Blind in oefenwedstrijd tegen Hertha

Met de nieuwkomers Mohammed Kudus en Anthony in de basis kwam de thuisploeg al na twaalf minuten op 1-0. Zakaria Labyad verzilverde weer eens een vrije trap, maar anders dan twee weken geleden tegen FC Utrecht, toen de spits in drie kwartier drie keer scoorde waarvan twee keer op fraaie wijze uit een vrije trap, werd de bal nu door de muur van richting veranderd.

Ajax-trainer Erik ten Hag liet na afloop in de Johan Cruijf Arena weten dat het al snel weer goed ging met Blind. "De ICD ging af, maar hij voelt zich nu weer goed. Hij moest wel gewisseld worden en morgen wordt er verder naar gekeken. Dan zien we wel verder", aldus de coach die niet de indruk wekte zich grote zorgen te maken.

Dat deed denken aan het voorval van vorig jaar december in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia, toen hetzelfde gebeurde. Er bleek destijds sprake te zijn van een hartspierontsteking. In februari maakte Blind, voorzien van een onderhuidse ICD die het hart in de gaten houdt en zo nodig een stroomstootje geeft, zijn rentree.

Het oefenduel met Hertha BSC, dat met 1-0 werd gewonnen, leverde Ajax een nieuwe zorg op: Daley Blind moest na tachtig minuten naar de kant, nadat hij zonder een tegenstander in de buurt plotseling met een gil naar de grond was gegaan.

Halverwege de eerste helft was Labyad dicht bij zijn tweede van de avond, maar doelman Alexander Schwolow had goed het oog in het schoot richting de korte hoek. Aan de andere kant profiteerde Karim Rekik bijna van een taxatiefout van Ajax-keeper Maarten Stekelenburg, die tot zijn opluchting de kopbal van de viervoudig Oranje-international met een stuit over het doel zag gaan.

Hertha-trainer Bruno Labbadia wisselde in de rust zijn complete elftal, waardoor naast Rekik ook Deyovaisio Zeefuik van het veld verdween, maar met Daishawn Redan wel weer een volgende Nederlander binnen de lijnen verscheen.

Rentree Neres

Bij Ajax bleef de ploeg nog even intact en dat betaalde zich in de 52ste minuut bijna uit, toen Anthony met een schuiver de paal trof en Labyad in de rebound een niet te missen kans kreeg. Hij joeg de bal echter hard en hoog over het lege doel.