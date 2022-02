Titelverdediger Nuis op 1.500 meter tegen sterke Kim, Krol in de rit daarvoor

Titelhouder Kjeld Nuis rijdt dinsdag op de olympische 1.500 meter tegen de sterke Koreaan Kim Min-seok. Wereldkampioen Thomas Krol gaat in de rit daarvoor om 12.26 uur van start tegen de Noor Peder Kongshaug. Dat heeft de loting na de derde olympische schaatsdag uitgewezen.

Voor wereldrecordhouder Nuis is het om 12.30 uur alles of niets in Peking. Vier jaar geleden veroverde hij in Pyeongchang goud op de 1.500 en de 1.000 meter, maar op die laatste afstand wist hij zich bij het OKT in december niet te plaatsen.

Nuis heeft een moeizaam voorseizoen achter de rug. Bij de wereldbekers eindigde hij als zesde, zevende en elfde op de 1.500 meter, nadat hij in februari vorig jaar de wereldtitel aan Krol had moeten laten. In januari veroverde Nuis wel de Europese titel, Krol werd daar tweede.

Bosker eerste Nederlander

De 1.500 meter begint dinsdagochtend om 11.30 uur in Peking. Marcel Bosker is om 11.42 uur de eerste Nederlander die in actie komt. Hij rijdt in de vierde rit tegen Cornelius Kersten, de in Nederland geboren schaatser die voor Groot-Brittannië uitkomt.