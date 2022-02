Nederlandse shorttrackers Knegt en De Laat zonder succes op 1.000 meter

Knegt kon de wedstrijd niet naar zijn hand zetten. "Ik schakelde meteen over naar plan B, maar ook dat was niet goed genoeg. Ik had ook gewoon een hele zware kwartfinale, met vier toppers als tegenstanders."

Izthak de Laat kwam in zijn race in de kwartfinale ten val, maar werd door de jury toegevoegd aan het deelnemersveld van de halve finales. De Nederlander lag in die race even op de tweede plaats, die hem naar de finale zou brengen, maar werd vervolgens afgetroefd. Hij finishte uiteindelijk als vierde.

In de B-finale eindigde De Laat als eerste. Door een straf voor de Hongaarse favoriet Sandor Shaolin Liu in de A-finale schoof De Laat in de eindklassering op naar de vijfde plaats,