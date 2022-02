Schulting verovert olympisch zilver op de 500 meter, Fontana troeft haar af

Schulting leek in haar tweede olympische finale in haar leven op weg naar goud, maar werd in de slotfase toch nog gepasseerd door de ervaren Italiaanse. De eindstrijd begon met een valse start en werd na de tweede start afgefloten na een val van Fontana.

Suzanne Schulting heeft haar eerste medaille bij de Olympische Spelen in Peking binnen. De kleur: zilver. Het raspaardje van het Nederlandse shorttracken moest zich in de finale van de 500 meter neerleggen bij de onstuitbare Italiaanse Arianna Fontana, die haar titel van vier jaar geleden in Pyeongchang prolongeerde.

Schulting is de grote dame van het shorttracken. Ze is met een missie naar Peking vertrokken. De 24-jarige schaatsster verraste vier jaar geleden met olympisch goud in Pyeongchang op de 1.000 meter.

In de Chinese hoofdstad moeten dat er meer worden. Op alle afstanden staat ze als een van de grote favorieten aan de start. Haar eerste optreden zaterdag op de 500 meter versterkte haar favorietenrol. In de heats schaatste ze iedereen op flinke afstand.

Val gemengde aflossingsploeg

Barstend van het zelf vertrouwen ging het vervolgens op dezelfde dag mis in de halve finale van de gemengde aflossingsploeg. Hoe het kon gebeuren weet ze nog steeds niet, maar in haar eerste bocht gleed ze onderuit en belandde met een klap in de boarding. Ze zocht niet naar een verklaring, verontschuldigde zich bij haar teamgenoten voor haar fout en won even later nog wel de B-finale met het team. "Het goede gevoel is niet ineens weg", constateerde ze na de tegenvaller.

Dat Nederland een 'zekere' medaille op de debuterende olympische discipline had laten liggen, was wel duidelijk. Lang bleef het niet in het hoofd van Schulting zitten.

Maandag stond het restant van de 500 meter op het programma. Voor haar eerste olympische titel in Peking moest ze maandag ongeschonden door de kwart- en halve finale zien te komen. Met de wetenschap dat het gevaar bij shorttrack in elk stukje van het rondje van 111 meter op de loer ligt.