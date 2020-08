Defensie gaat bij Aruba gecrashte gevechtshelikopter bergen

Defensie gaat samen met een specialistisch bedrijf de gecrashte NH90-helikopter bergen. Defensie heeft dat besloten nadat is onderzocht of het toestel überhaupt uit het water gehaald kan worden. Het is de bedoeling dat het bergen volgende week begint.

De legerhelikopter kwam in de Caribische Zee terecht, zo'n 12,5 kilometer uit de kust van Aruba. Het staartstuk zonk in dat gebied, de romp, die niet meteen zonk, maar verder dreef, werd honderd kilometer verderop gevonden. Beide onderdelen worden omhoog gehaald.

Het materieel dat nodig is voor het bergen is in een Antonov-transportvliegtuig op Curaçao aangekomen. Ook een bergingsschip volgt naar de bergingslocatie.

Verder onderzoek naar oorzaak

Als de delen van de gevechtshelikopter van de zeebodem zijn gehaald gaat de Inspectie Veiligheid Defensie ze onderzoeken. Die wil uitsluitsel over de toedracht van de crash. Op basis van een eerste onderzoek concludeerde de inspectie al dat er waarschijnlijk geen technische of mechanische storing was.

Bij het ongeluk kwamen twee van de vier inzittenden om het leven: de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies. De twee anderen, ook militairen, bleven ongedeerd.