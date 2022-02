Wedstrijd Vitesse-NEC wordt test voor gedrag supporters

De komende derby Vitesse-NEC wordt een test om te zien of er in de toekomst weer uitsupporters bij wedstrijden tussen beide clubs welkom zijn. Dat werd vandaag volgens Omroep Gelderland duidelijk bij de presentatie van een plan van aanpak om rellen te voorkomen bij wedstrijden van NEC.

Op 17 oktober ontstonden er zware ongeregeldheden rond stadion De Goffert na de Gelderse derby, die Vitesse met 1-0 won. Een nieuwe derby met uitpubliek zit er volgens algemeen directeur Wilco van Schaik voorlopig nog niet in.

Wel ligt de komende wedstrijd onder een vergrootglas. Als de fans zich in de weken en dagen voorafgaand aan de wedstrijd gedragen, dan is uitpubliek in de toekomst weer welkom. Gaat het opnieuw mis, dan zullen er de komende jaren geen derby's met uitpubliek plaatsvinden.

Rellen voorkomen

De test is onderdeel van het plan van de Nijmeegse club om een supportersbeleid te creëren dat zich richt op gedragsbeïnvloeding van supporters. "99.3 procent van de aanwezige mensen heeft zich toen prima gedragen, maar die kleine groep heeft het verpest voor de anderen", zegt Van Schaik.

Met het nieuwe beleid moet het voetbal weer gastvrij en veilig worden. Door onder meer samen te werken met supportersverenigingen wil de club haar supporters daarbij betrekken. Het creëren van wederzijds begrip zou moeten leiden tot gedragen waarden. Ook wil de club groepsdynamiek in het stadion positief beïnvloeden door positief gedrag te belonen en negatief gedrag aan te pakken.