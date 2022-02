Zonder booster quarantaineplicht bij aankomst uit Turkije en elf andere landen

Voor twaalf landen buiten de EU is het reisadvies voor ongeboosterden aangescherpt vanwege het snel oplopende aantal besmettingen daar. Vanaf dinsdag geldt een quarantaineplicht voor reizigers die terugkeren uit Albanië, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Costa Rica, Guyana, Libanon, Noord-Macedonië, Panama, Servië, Suriname, Tunesië en Turkije.

Alleen reizigers die minimaal zeven dagen voor hun terugreis een boosterprik hebben gekregen, hoeven niet verplicht in quarantaine. Wel moeten zij, net als alle andere reizigers, een negatieve coronatest kunnen laten zien bij aankomst. Een PCR-test mag bij vertrek maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest niet meer dan 24 uur.

Zeerhoogrisicogebied

De twaalf landen gelden vanaf dinsdag als zeerhoogrisicogebied. Voorheen was dat nog hoogrisicogebied. De kleurcode blijft overigens hetzelfde voor de groep landen: oranje.

Het gebeurt regelmatig dat het reisadvies voor landen wordt aangepast vanwege ontwikkelingen in de pandemie, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt altijd op basis van een RIVM-advies.

Reisbranche ziedend

Reisbranchevereniging ANVR is naar eigen zeggen ziedend over de aanscherping van de reisadviezen voor de twaalf landen. Volgens voorzitter Frank Oostdam is het hoog tijd dat de protocollen waarop de reisadviezen zijn gebaseerd worden aangepast.

"De regels van de afgelopen twee jaar zijn verouderd. Het gaat nu om de status van de reiziger en niet om het aantal besmettingen op de bestemmingen."