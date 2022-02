Fenomenale Wüst pakt goud op laatste olympische 1.500 meter en schrijft geschiedenis

Ireen Wüst heeft voor de zesde keer in haar loopbaan olympisch goud veroverd. De 35-jarige Wüst, die bezig is aan haar vijfde en laatste Winterspelen, was op de 1.500 meter verrassend 0,44 seconde sneller dan topfavoriete Miho Takagi, die het zilver greep. Antoinette de Jong veroverde het brons. Marijke Groenewoud werd bij haar debuut op de Spelen vijfde. "Ik heb het idee dat ik in een droom zit, een fantastische film. Het daalt zo langzamerhand in wat ik gedaan heb. Dat is best wel uniek", reageerde Wüst geëmotioneerd. Bekijk de emotionele ontknoping:

'Wonder Wüst' grijpt fenomenaal goud: bekijk de emotionele ontknoping - NOS

Wüst heeft in haar lange, imposante loopbaan nu op vijf opeenvolgende Spelen een gouden medaille behaald. In totaal heeft ze nu twaalf olympische medailles in haar bezit: met zes keer goud, vijf keer zilver en een keer brons is Wüst veruit de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden. Op de 1.500 meter stond ze ook vijf keer op rij op het podium. Zestien jaar geleden veroverde Wüst op de 1.500 meter al brons in Turijn (2006) en daarna goud in Vancouver (2010), zilver in Sotsji (2014) en weer goud in Pyeongchang (2018).

Olympisch record In Peking ging Wüst in de twaalfde rit van start, voor haar grote concurrenten Miho Takagi, Brittany Bowe en wereldkampioene Ragne Wiklund. In haar rit tegen de Canadese Ivanie Blondin legde de titelhoudster de lat meteen bijzonder hoog. Wüst begon met een goede opening en een snelle eerste ronde. Haar Canadese tegenstander kon goed mee met het tempo, waardoor de Nederlandse even kon profiteren. Met nog een ronde te gaan reed Wüst hard weg bij Blondin en na een sterke slotronde van 30,8 zette ze een olympisch record op het scorebord: 1.53,28. Bekijk hieronder de samenvatting van de 1.500 meter en de volledige race van Wüst.

De Amerikaanse Bowe, op voorhand een gevaarlijke outsider voor de titel, bleef in de voorlaatste rit ruim tweeënhalve seconden verwijderd van de tijd van Wüst. Ook Wiklund kwam niet aan aan de toptijd van de Nederlandse titelverdedigster, die toen al wist dat ze voor de vijfde keer op het podium zou gaan eindigen. In de slotrit konden alleen de Japanse topfavoriet Takagi en de Russin Elizaveta Goloebeva Wüst nog van haar zesde olympische goud houden. Bij de bel voor de laatste ronde reed Takagi nog slechts 0,03 seconde boven de tijd van Wüst, maar de slotronde van de Japanse was een stuk minder snel (31,2). Emotie bij Wüst De ontlading was groot bij Wüst, die meteen geëmotioneerd haar begeleidingsstaf knuffelde. "Voor de vijfde Olympische Spelen op rij goud gewonnen, mijn zesde in totaal. Dat is toch ongelooflijk, Bert!", zei Wüst met een trilling in haar stem tegen NOS-verslaggever Bert Maalderink. Bekijk het interview:

Wüst vol emotie over unieke olympische prestatie: 'Dit is ongelooflijk toch?' - NOS

Takagi was de grote favoriet voor het goud in Peking. De 27-jarige Japanse is sinds 2019 de houdster van het wereldrecord (1.49,83) en won dit seizoen alle drie de wereldbekerwedstrijden waar ze aan de start stond. De laatste keer dat Wüst een 1.500 meter won, was alweer twee jaar geleden. Maar de laatste zestien jaar is al heel vaak gebleken dat de Brabantse een koningin in het pieken op het juiste moment is. De Jong lacht weer Antoinette de Jong ging in de rit voor Wüst van start en moest afwachten wat haar tijd (1.54,82) waard was. De Jong kreeg zaterdag een flinke teleurstelling te verwerken na de 3.000 meter, waarop ze als regerend wereldkampioene als achtste eindigde.

A. De Jong - ANP

Toen De Jong zag dat haar tijd genoeg was voor een bronzen plak, brak eindelijk een lach door bij de 26-jarige Nederlands -en Europees kampioene. Bij die toernooien versloeg ze elke keer Nederlands recordhouder Wüst, maar op de grote toernooien kan de ervaren Wüst vaak iets extra's. De Jong kwam bij haar olympische debuut op de 1.500 meter 1,54 seconde tekort voor het goud. Sterk debuut Groenewoud De 23-jarige Marijke Groenewoud was eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi de grote verrassing van de 1.500 meter, waarop ze zich als derde Nederlandse plaatste voor de Spelen. In Peking behoorde de wereldkampioene op de massastart niet tot de favorieten, maar ook op het Chinese ijs wist Groenewoud te verrassen. Groenewoud was bij haar olympische debuut de eerste Nederlandse die in actie kwam. Meteen na de dweil mocht ze de tijd van Jevgenija Lalenkova aanvallen, met succes: de 23-jarige Nederlandse dook met 1.54,97 ruim onder de tijd van de Russin, en zag daarna alleen Wüst, Takagi, De Jong en de Japanse Ayano Sato nog sneller rijden. Bekijk de volledige uitslag van de olympische 1.500 meter voor vrouwen hieronder.

Net als leeftijdsgenoot Sven Kramer is Wüst in Peking bezig aan haar laatste olympiade. De twee uithangborden van de Nederlandse schaatssport zetten na dit olympische seizoen een punt achter hun loopbaan. Wüst krijgt in Peking nog meer kansen om medailles binnen te slepen. Ze komt ook nog in actie op de 1.000 meter en de ploegenachtervolging, met Antoinette de Jong en Irene Schouten. De Jong rijdt ook de 1.000 meter, Groenewoud komt op de slotdag nog in actie op de massastart.