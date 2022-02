Britse moordenaar bekent dubbele moord waarvoor een ander levenslang kreeg

Een Britse moordenaar die een levenslange gevangenisstraf uitzit, heeft de moord in 1996 op een moeder en kind bekend waarvoor een andere man gevangenzit. "Ik denk dat het een opluchting is als ik eerlijk ben", schrijft hij aan de advocaat van de man die werd veroordeeld. "Ik ben bereid om met de politie praten."

De 53-jarige Levi Bellfield, die de bekentenis deed, zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op de 13-jarige Milly Dowler in 1996. Hij is ook veroordeeld voor de moord op twee jonge vrouwen in 2003 en 2004 en een poging tot moord op een jonge vrouw in 2004.

In de brief aan de advocaat zegt hij ook verantwoordelijk te zijn voor de moord op Lin Russell (45), haar dochter Megan (6) en de poging tot moord op haar dochter Josie (9).

Klauwhamer

Russell en haar dochters werd in juli 2002 aangevallen in hun woonplaats in Kent toen ze aan het wandelen waren. Ze werden bij de aanval geblinddoekt en met een klauwhamer geslagen. Eerst werd gedacht dat ze alle drie dood waren, maar Josie overleefde het ternauwernood.

Bellfield was toen al een van de verdachten, maar ging vrijuit. Na een uitzending van de Britse Opsporing Verzocht kwam maanden later de drugsverslaafde Michael Stone in beeld bij de politie. Hij ontkende dat hij de dader was, maar werd in 1998 toch tot levenslang veroordeeld, wat ondanks een herziening in 2001 in stand bleef.

Excuses

Stone is nu 61. "Ik bied hem en de familie Russell mijn excuses aan voor mijn afschuwelijke daad", schrijft Bellfield in een vier pagina's tellende brief aan Stones advocaat. "Ik had in mijn gewelddadige periode een stoornis in mijn hoofd." Hij beschrijft nauwgezet hoe hij te werk ging, wat hij die dag aan had en hoe hij wist weg te komen.

Een verzoek van Stone tot een nieuwe herziening van het vonnis werd in 2010 afgewezen. Sinds vorig jaar loopt een nieuw herzieningsverzoek in verband met de vondst in een politiedepot van een schoenveter van de plaats delict. Die wordt op dna-sporen onderzocht.

De advocaat van Stone verwacht dat Levi Bellfield onder ede een verklaring zal afleggen. "Ik denk dat hij daarin schuld bekent en dan is deze zaak opgelost." Zodra Bellfield wordt aangeklaagd, moet Stone op borgtocht worden vrijgelaten, vindt de advocaat.