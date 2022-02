Tóch een WK zwemmen: Boedapest neemt organisatie over

De WK zwemmen langebaan vinden dit jaar toch nog plaats. In het Japanse Fukuoka kon het evenement dit jaar niet plaatsvinden, maar Boedapest heeft zich aangediend als alternatieve locatie.

De WK, waar naast de strijd om de titels in het langebaanzwemmen ook open water, synchroonzwemmen, schoonspringen en waterpolo op het programma staan, vinden van 18 juni tot en met 3 juli plaats.

De Hongaarse hoofdstad organiseerde de WK in 2017 ook al. Normaliter kennen de WK een tweejaarlijkse cyclus.

Door het opschuiven van de WK in Fukuoka naar 2023, staan er nu in een tijdsbestek van anderhalf jaar drie WK's gepland. Begin 2024 vinden de WK in Doha plaats.