'Ik vermoed dat Ajax heeft gekozen voor de vlucht naar voren in zaak-Overmars'

Olfers zat van juli 2011 tot april 2012 in de raad van commissarissen van Ajax. Ze laat weten dat er in haar tijd geen meldingen werden gedaan van grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Overmars werkte toen nog niet voor de club.

"Wat je wel ziet is dat het gaat over meldingen die waarschijnlijk gaan over langere tijd. Dus als onderzoeker wil je weten wanneer de eerste melding is gedaan. Is dat opgepakt en is dat goed opgepakt?" Op dit moment zijn er bij het Openbaar Ministerie geen aangiftes tegen Overmars bekend.

"We weten eigenlijk nog heel erg weinig", zegt Marjan Olfers, die voor de Vrije Universiteit Amsterdam veel onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. "Allereerst: hoe gaat het met de slachtoffers? Worden ze goed opgevangen en zijn ze betrokken bij het persbericht?"

NRC-journalisten zijn al langer bezig met de zaak-Overmars. Olfers had een tijd geleden al contact met een journalist over het onderzoek naar ongewenst gedrag en de naam van Overmars viel toen al. "Ik vermoed dus dat er geroerd is in deze zaak en dat Ajax gekozen heeft voor de vlucht naar voren."

Olfers deed onder meer onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport en naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in alle disciplines van gymsport, zowel op breedte- als topsportniveau. Dat resulteerde in het omvangrijke rapport Ongelijke leggers.

Marjan Olfers is hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij doet onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de topsport en adviseert over vraagstukken zoals integriteit en sociale veiligheid.

"Wat je ziet is dat het hier gaat om werkneemsters in relatie tot de directeur", zegt Olfers. "Hier gaat het om een machtige man binnen een voetbalbedrijf. Dus het is heel erg lastig om als werkneemster je mond open te doen ten opzichte van je machtige baas."

In eerdere onderzoeken en zaken van grensoverschrijdend gedrag in de sport blijkt dat macht en afhankelijkheid een groot thema is. Overmars had als directeur voetbalzaken veel aanzien binnen de club.

Een andere belangrijke vraag die nog open staat is of Overmars een individueel geval is of dat het ook iets zegt over de cultuur binnen de club. Door de recente uitzending van BOOS over de misstanden en machtsmisbruik bij het programma The Voice staat dit hoog op de agenda bij veel bedrijven.

"Het nadeel is nu: alles komt naar boven. Het voordeel is nu: alles komt naar boven", verwijst Olfers naar de uitzending van BOOS. "In retroperspectief zijn mensen nu aan het nadenken over ervaringen op bijvoorbeeld het werk. Zo komt een hele hausse op gang en is het zaak goed zicht te houden op de feiten. Een beeld krijgen van aard en omvang is daarbij een belangrijke eerste stap."