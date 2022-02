Sara Hector volgt Shiffrin op als olympisch kampioen reuzenslalom

Zonder titelhouder Mikaela Shiffrin aan de start lag goud voor het oprapen op de reuzenslalom in Peking. Sara Hector, de Zweedse leider in het wereldbekerklassement, maakte daar het beste gebruik van en is de nieuwe olympisch kampioen.

Hector - de snelste in de eerste run - zette in run twee slechts de achtste tijd neer. Wellicht had de lange onderbreking van de wedstrijd door een lelijke botsing van de Amerikaanse Nina O'Brien - nummer zes na de eerste run - ermee te maken.

O'Brien raakte een van de laatste poortjes en kwam naar ten val. Ze bleef liggen na de finish, kreeg langdurig medische hulp en werd afgevoerd op een stretcher.