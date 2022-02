Universiteiten pleiten voor maxima op studenten van buiten Europa

De universiteiten in Nederland vragen de politiek om een grens te stellen aan het aantal buitenlandse studenten. Het aantal studenten dat ingeschreven staat op een Nederlandse universiteit is dit studiejaar naar een recordhoogte gestegen. Het zijn er ruim 340.000, een stijging van 4 procent. Van hen komen er 80.000 uit het buitenland en dat aantal groeit nog steeds.

"Wereldwijd is er een grote vraag naar hoger onderwijs", zei voorzitter Duisenberg van Universiteiten van Nederland (UNL) in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat betekent dat de druk op universiteiten steeds groter wordt: de collegezalen worden voller, er is meer vraag naar kamers en de werkdruk onder docenten neemt toe, omdat de financiering niet gelijk meegroeit."

De universiteiten willen dat Den Haag ingrijpt door buitenlandse studenten te weren, om te beginnen van buiten Europa. "Daarin is Nederland echt anders dan andere landen", zei Duisenberg. "Andere landen kunnen maxima stellen. Wij kunnen dat niet. Wij moeten iedere student die zich aanmeldt ook aannemen."

Engels en Nederlands

Hij pleit ervoor om per opleiding te kijken wat wenselijk is. "Zo'n studie wordt vaak aangeboden in zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige variant. Dan zouden we graag een maximum stellen op de Engelstalige variant en dan kunnen we de Nederlandstalige helemaal openlaten en daar de toegankelijkheid borgen. We hopen dat de politiek met dit soort voorstellen heel hard aan de slag gaat. Omdat het heel erg nodig is."

Ook op de hogescholen steeg het aantal leerlingen naar een recordhoogte. Daar staan nu ruim 492.000 studenten ingeschreven, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Dat is een stijging van een half procent ten opzichte van vorig studiejaar.