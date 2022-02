Wekdienst 7/2: Minder treinen door personeelstekort • Macron en Poetin praten over spanningen Oekraïne

Eerst het weer. In de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt flink en het wordt 8 graden. De noordwestelijke wind is matig tot krachtig.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op een aantal trajecten rijdt vandaag minder treinen door een personeelstekort bij de verkeersleiding van spoorbeheerder ProRail. Er is minder treinverkeer tussen 07.00 uur en 15.00 uur. De NS adviseert reizigers de Reisplanner te gebruiken voor vertrek.

Minister Adriaansens van Economische Zaken gaat in gesprek met nachtclubondernemers. Zij willen aankomende zaterdag door het hele land weer hun deuren openen uit onvrede met de coronamaatregelen. De minister wil horen hoe de ondernemers denken dat het nachtleven weer veilig open kan.

De Amerikaanse president Biden ontvangt de Duitse bondskanselier Scholz. Samen bespreken ze onder meer de ontwikkelingen in het conflict rond Oekraïne. Het is de eerste keer dat de twee leiders elkaar fysiek ontmoeten. De Franse president Macron reist ondertussen af naar Moskou. Hij praat ook over de spanningen aan de Oekraïense grens met de Russische president Poetin.

Op de Olympische Spelen strijden de schaatsvrouwen vanaf 09.30 uur om de olympische medailles op de 1500 meter. Ireen Wüst is de titelverdediger, maar Antoinette de Jong troefde Wüst dit seizoen op deze afstand al een paar keer af. De shorttrackers komen in actie op de 500 meter (vrouwen) en 1000 meter (mannen). Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat doorstonden zaterdag allemaal de voorrondes. De kwartfinales beginnen om 12.30 uur.

Wat heb je gemist?

Marc Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken van Ajax. Op de website van de club stelt Ajax als verklaring: "Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen."

Het besluit volgt, zo meldt de Amsterdamse club, op gesprekken in de afgelopen dagen met de raad van commissarissen (RvC) en algemeen directeur Edwin van der Sar, met wie Overmars een twee-eenheid vormde bij de landskampioen.

Op de website van Ajax wordt Overmars zelf aan het woord gelaten. "Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk."

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

In de Verenigde Staten kwam achttien mensen vast te zitten op een enorme ijsplaat op Lake Erie, een meer in de buurt van Detroit. De Amerikaanse kustwacht heeft hen met een reddingsoperatie weer veilig aan land kunnen krijgen.

De groep kwam vast te zitten toen een stuk ijs losbrak terwijl ze op sneeuwscooters over het meer reden. Het ijsplateau dreef vervolgens weg. De kustwacht stuurde onder meer boot en een helikopter om de groep weer aan land te krijgen. Iedereen kwam weer veilig op vaste grond.

Beelden van de groep op het stuk ijs: