Van Eileen naar Ailing, olympisch topskiester en topmodel laat China juichen

De getalenteerde freestyle-skiester komt dan nog gewoon uit voor het land waar ze geboren is: Amerika. Vier jaar later ligt dat anders. In 2019 gaat ze met een aantal andere atleten op de foto met president Xi Jinping. Gu is van 'Team USA' overgestapt naar China.

In 2015 maakt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekend dat China de Winterspelen van 2022 mag organiseren. Een 12-jarig meisje, geboren in San Francisco, is op dat moment in Peking en krijgt mee hoe dat nieuws wordt ontvangen. Dat meisje is Eileen Gu. Haar Chinese roots brengen haar ieder jaar naar China.

De in Amerika geboren freestyleskiester Eileen Gu komt sinds 2019 uit voor China, het land van haar moeder. Haar overstap is nog altijd controversieel en voer voor felle discussies. De 18-jarige is inmiddels een superster in China, waar ze bekend is onder de naam Ailing.

De Amerikaanse reacties op haar post zijn niet mals. Gu wordt verweten ondankbaar te zijn, omdat ze is opgeleid in de Verenigde Staten. Kort na haar aankondiging laat de Amerikaanse oud-skiester Jen Hudak zich kritisch uit. "Eileen is geboren in Californië, niet in China. Haar overstap lijkt mij opportunistisch."

In 2019 neemt ze het besluit om de Amerikaanse sportploeg in te ruilen voor China. "Ik heb het besluit genomen om voor China uit te komen", kondigt ze haar stap aan op social media. "Ik hoop via de skisport mensen en landen met elkaar te verbinden."

Maandagnacht kwam Gu voor het eerst in actie in Peking. En met succes. Ze haalde de finale van het onderdeel big air door in de kwalificatie de vierde score neer te zetten. De finale is dinsdagnacht om 3.00 uur.

De ogen zijn dus op Gu gericht, ook in Amerika. Op persconferenties ontwijkt ze kritische vragen over de politieke situatie in China. Net als alle andere olympische sporters is het haar ontmoedigd in te gaan op politieke kwesties. Haar Amerikaanse concurrent Jamie Anderson baalt daarvan. "We mogen niks zeggen over belangrijke zaken, dat is bullshit', zegt zij.

Maar Gu moet ook buiten de Spelen op haar woorden passen. Gezien haar achtergrond liggen die toch al onder een vergrootglas. Voor haar is er dus geen ruimte voor geopolitiek.

In aanloop naar haar eerste race op de Winterspelen post Gu op Instagram foto's met haar moeder: 'On my way to eat dumplings every meal.'

Dinsdagnacht gaat Gu's jacht op goud verder.