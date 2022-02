Peng in interview met L'Équipe: 'Ik haalde Weibo-bericht zelf offline'

De Chinese toptennisster Peng Shuai heeft voor het eerst sinds haar verdwijning een interview gegeven aan een westerse krant. In het Franse sportblad L'Équipe vertelt ze over wat er volgens haar is gebeurd nadat ze op het Chinese platform Weibo een oud-vicepremier van China had beschuldigd van seksueel misbruik.

Peng plaatste haar verhaal begin november op Weibo, waar het heel snel weer verdween. Ook van haarzelf werd wekenlang niets vernomen, wat in de tenniswereld en ver daarbuiten leidde tot grote zorgen om haar veiligheid.

Tegen L'Équipe ontkent ze dat ze was verdwenen. "Zo veel mensen, onder wie mijn vrienden en mensen bij het IOC, stuurden me berichten, dat het gewoon onmogelijk was om hen allemaal te beantwoorden." Ook zegt ze dat zij het was die het bericht van internet haalde. "Dat wilde ik zelf", geeft ze als verklaring.

"Er was in de buitenwereld een enorm misverstand nadat het bericht was verschenen", zegt Peng, die verder opnieuw ontkende dat ze iemand heeft beschuldigd van seksueel misbruikt. "Ik wil niet meer dat de betekenis van deze post wordt verdraaid. En ik wil er geen mediahype meer omheen." In het interview kondigt de 36-jarige dubbelspecialist ook aan te stoppen met tennis.

L'Equipe sprak Peng in Peking, waar op dit moment de Olympische Winterspelen worden gehouden. Een hoge functionaris van het Chinese olympisch comité zat ook bij het interview.

Tennistoernooien in China geschrapt

Haar beschuldigingen aan het adres van voormalig vicepremier Zhang Gaoli van China werden wereldnieuws en zorgen om haar veiligheid leidden ertoe dat tennisbond WTA alle toernooien in China voor onbepaalde tijd schrapte.

IOC-voorzitter Bach heeft gisteren met Peng gedineerd. Volgens het IOC zal Peng gedurende de Winterspelen verschillende wedstrijden bezoeken. Gisteravond was ze bij een curlingwedstrijd. Ook zei ze volgens de IOC-verklaring dat ze na de pandemie Europa wil bezoeken.