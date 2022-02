Olympisch debuut skiester Jelinkova duurt slechts vijftig seconden

Het olympisch debuut van de Nederlandse alpineskiëster Adriana Jelinkova heeft nog geen vijftig seconden geduurd. In de eerste run van de reuzenslalom hield ze een bocht niet in het tweede deel van het parcours, waardoor ze een poortje miste.

Zonder finishtijd mogen deelnemers niet beginnen aan de tweede run. Jelinkova's Winterspelen zijn nog niet voorbij. Over twee dagen komt ze nog in actie op de gewone slalom. Ze is de eerste Nederlandse skiester op de Spelen in zeventig jaar.

Ook Shiffrin valt

De grootste verrassing van de eerste run kwam van titelverdedigster Mikaela Shiffrin, de grote favoriete voor het goud. Maar die medaille komt er niet. Ze gleed al vroeg in de run onderuit: geen prolongatie van haar olympische titel van 2018 in Pyeongchang.