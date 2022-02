Jelinkova bezwijkt bij olympisch debuut onder coronastress en 'paniekaanvallen'

Het olympisch debuut van de Nederlandse alpineskiester Adriana Jelinkova heeft nog geen vijftig seconden geduurd. In de eerste run van de reuzenslalom hield ze een bocht niet in het tweede deel van het parcours, waardoor ze een poortje miste.

Zonder finishtijd mogen deelnemers niet beginnen aan de tweede run. Jelinkova's Winterspelen zijn nog niet voorbij. Over twee dagen komt ze ook in actie op de slalom. Ze is de eerste Nederlandse skiester op de Spelen in zeventig jaar.

Kritische coronawaarde en paniekaanvallen

Jelinkova had een onrustige aanloop naar haar debuut. In januari had ze corona en in China gaf een paar dagen terug een coronatest bij haar opnieuw kritische waarden aan, waardoor ze veelal in isolatie moest. Ze testte niet officieel positief, maar sliep amper nog uit angst voor een positieve hertest. Dan zouden haar Spelen in een klap voorbij zijn geweest.

Pas vlak voor de eerste run kreeg Jelinkova het bericht dat ze mee mocht doen. "Het is enorme pech dat dit bij mij gebeurt. Enorm klote", zei Jelinkova, die ook nog eens met rugklachten kampt.

"Het was heel moeilijk om op het skiën te focussen." Jelinkova kon niet inskiën voor de race. "Ik had zowat paniekaanvallen, mijn lijf zat vol met stress en ik was duizelig."