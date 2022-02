'Vertrek Overmars is pijnlijk bericht, succes Ajax is aan hem gekoppeld'

Het nieuws over het plotselinge opstappen van technisch directeur Marc Overmars van Ajax, wegens grensoverschrijdend gedrag, kwam als een grote verrassing in de uitzending van Studio Voetbal.

"We zullen nooit hebben gedacht dat MeToo het voetbal zou passeren, maar dit is een bijzonder bericht. Na alles wat er in de showbizz is gebeurd, is nu het voetbal aan de beurt", zegt NOS-commentator Arno Vermeulen. "Dit is pijnlijk, zeker voor de mensen die er bij Ajax last van hebben gehad. Het is de enige juiste beslissing dat Ajax en Overmars nu uit elkaar gaan."

"Overmars heeft Ajax heel veel succes bezorgd, maar dat is totaal geen argument om daarom geen afscheid van hem te nemen, als dit allemaal gebeurd is."

Sportief probleem

Vermeulen vindt dat Ajax nu "een sportief probleem" heeft. "Het succes van Ajax is gekoppeld aan Overmars en Edwin van der Sar (de algemeen directeur, red.). Het was net een Siamese tweeling. Dat wordt afgebroken vanwege het gedrag van Overmars, uitermate ingewikkeld ook voor Van der Sar."