'Nooit gedacht dat MeToo het voetbal zou passeren'

Het nieuws over het plotselinge opstappen van technisch directeur Marc Overmars van Ajax, wegens grensoverschrijdend gedrag, kwam als een grote verrassing in de uitzending van Studio Voetbal. "We zullen nooit hebben gedacht dat MeToo het voetbal zou passeren, maar dit is een bijzonder bericht", zegt NOS-commentator Arno Vermeulen. "Dit is pijnlijk, zeker voor de mensen die er bij Ajax last van hebben gehad. Het is de enige juiste beslissing dat Ajax en Overmars nu uit elkaar gaan." "Overmars heeft Ajax heel veel succes bezorgd, maar dat is totaal geen argument om daarom geen afscheid van hem te nemen, als dit allemaal gebeurd is." Sportief probleem Vermeulen vindt dat Ajax nu "een sportief probleem" heeft. "Het succes van Ajax is gekoppeld aan Overmars en Edwin van der Sar (de algemeen directeur, red.). Het was net een Siamese tweeling. Dat wordt afgebroken vanwege het gedrag van Overmars, uitermate ingewikkeld ook voor Van der Sar."

Hele uitzending Presentator Sjoerd van Ramshorst neemt in Studio Voetbal de voetbalweek door met Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk en Arno Vermeulen.

Een flink deel van de uitzending stond verder in het teken van PSV, waar momenteel een allerminst positieve zweem omheen hangt na het pijnlijke verlies tegen AZ en het aanstaande vertrek van trainer Roger Schmidt. Volgens Vermeulen hoeft PSV allang niet meer aan het landskampioenschap te denken en wordt zelfs voor de club het veiligstellen van de tweede plaats een moeilijke klus, met name omdat de prestaties van Feyenoord juist in de lift zitten. "Ik vind dat Feyenoord veel meer een team is, daar zit veel meer progressie in dan bij PSV. Ik zie PSV dan ook naast de voorronde van de Champions League grijpen." "Dat zou een blamage zijn", stelt Pierre van Hooijdonk.

Veel verbazing in Studio Voetbal over stilstand bij PSV - NOS

Vermeulen vindt dat PSV tegen AZ wederom geen teamgevoel uitstraalde. "Er is geen plan. De ploeg leunt vooral op de individuele kwaliteiten die er dan toevallig zijn, daarmee heeft de club echt een groot probleem." Van Hooijdonk: "Slot bewijst bij Feyenoord juist dat je je elftal niet elke week door elkaar moet husselen, dan gaat je elftal beter voetballen." Lof voor Van Nistelrooij De tafelheren zijn het er wel roerend over eens dat Ruud van Nistelrooij op termijn de ideale oplossing als nieuwe trainer voor PSV kan zijn. "Ik heb hem als mens heel hoog zitten", aldus Vermeulen. "Het is een heel rustige jongen. Het gaat niet om hem, maar om het team", zegt Janssen. Van Hooijdonk gaat hierin mee. "Hij heeft alles in zich om een toptrainer te worden. Ik zou het niet gek vinden als hij ook eens bij Helmond Sport of bij FC Eindhoven in de keuken gaat kijken. Daar zou hij veel kunnen leren."